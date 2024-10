Semoball high school football stat leaders through Week 6

Statistical leaders from the Semoball coverage area through six games.

Semoball.com covers 20 local high school football programs, 18 of which field varsity teams for the 2024 season.

Schools included in these totals are Cape Central, Caruthersville, Chaffee, Charleston, Dexter, East Prairie, Hayti, Jackson, Kelly, Kennett, Malden, New Madrid County Central, Perryville, Poplar Bluff, Portageville, Scott City, Sikeston and St. Vincent.

NOTE: Hayti did not submit Week 6 statistics, thus stats are only through five games. East Prairie did not play in Week 6 due to an opposing forfeit.

Offensive Statistics

Passing

Rank Player, Team Comp. Att. Yds. TD INT

1 Nick Buchheit, St. Vincent 69 134 1375 17 2

2 J.C. Ford, Hayti 62 98 1100 11 2

3 Jay Edmundson, Poplar Bluff 69 127 833 3 6

4 Drew Parsons, Jackson 63 109 802 6 7

5 Pierce Baker, Sikeston 70 117 725 7 3

6 Kayd Luckey, Perryville 41 70 670 7 3

7 Nolan Mungle, NMCC 47 96 600 5 7

8 Deklin Pitman, Cape Central 26 43 589 9 3

9 Jackson Howard, Dexter 33 58 537 5 5

10 Jackson Gloth, Scott City 37 79 518 4 3

Rushing

Rank Player, Team Att. Yds. Avg. TD

1 Rustyn Underwood, Scott City 150 985 6.6 11

2 Sammy Bryant, Caruthersville 134 948 7.1 15

3 Tavion Ware, East Prairie 111 824 7.4 10

4 Barrett Wheeler, Perryville 131 799 6.1 14

5 Jayquan Bogan, Portageville 129 794 6.2 14

6 Trez Clark, Charleston 101 753 7.5 6

7 Keyshawn Boyd, Cape Central 83 689 8.3 11

8 Jett Grams, Dexter 57 683 12.0 11

9 Jaylon Hampton, Jackson 85 631 7.4 6

10 Zai'Aire Thomas, Cape Central 37 555 15.0 5

11 Charlie Resonno, NMCC 93 536 5.8 8

12 Zach Crump, Jackson 71 503 7.1 13

13 Bernard Betts, Charleston 51 478 9.4 7

14 Isaiah Love, Hayti 35 472 13.5 5

15 Jay Edmundson, Poplar Bluff 68 470 6.9 8

Receiving

Rank Player, Team Rec. Yds. Avg. TD

1 John Schwartz, St. Vincent 19 487 25.6 5

2 Chase Richardet, Perryville 23 473 20.6 5

3 Jermonte Alexander, Caruthersville 29 405 14.0 6

4 Zai'Aire Thomas, Cape Central 13 391 30.1 7

5 Max Wheeler, St. Vincent 15 382 25.5 5

6 Kai Crowe, Jackson 23 373 16.2 5

7 Keane Atkins, Sikeston 27 291 10.8 4

8 Grant Burleson, Kelly 15 253 16.9 5

9 Jeremy Alexander, Hayti 19 247 13.0 3

10 Isaiah Love, Hayti 6 240 40.0 4

11 Lane Holder, Scott City 13 236 18.2 1

12 Hunter Clifford, Poplar Bluff 14 235 16.8 2

13 Tim Hamilton Jr., Hayti 15 234 15.6 1

14 Clayton Gremaud, St. Vincent 16 226 14.1 2

15 Connor Marcum, East Prairie 15 217 14.5 3