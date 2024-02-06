Terry W. Kitchen Cape Central Junior High School second quarter

Terry W. Kitchen Cape Central Junior High School
A Honor Roll
7th grade: Solomon Abraham, Jaime Adams, Nash Aldridge, Ruthie Allen, Beau Andrews, Robert Bailey, Steven Bates, Stella Bertrand, Daegan Bowers, Dalton Boxx, Cash Boyer, Rachel Brink, Bryce Broadhurst, Lawson Burgfield, Ann'Iston Cowan, Keshon Cox, Jordan Criddle, Raelyn Davidson, Eleanor Dean, Zaniyah DeBerry, Evelyn Dewrock, Rozalyn Dubs, Sabrina Dunn, Clark Ervin, Patrick Fair, Liam Fitzpatrick, Alivia Ford, Kennedy Frazier, Robert Huntington, Alexandra Johnson, Desmond June, Kyah Kidd, Kayden Kirn, Krisalynn Kittleson, Wesley Kuehle, Kaden Lamb, Aaron Lang, Mallory Lieser, Luke Lindberg, William Lyle, Lucas McClanahan, Beckett McClard, Cora McClard, Wesley McFerron, Warren McGinty, Kacie McGowen, Harrison Meyer, Hank Priest, Wesley Radake, Eleanor Ramdial, Max Ringwald, Olivia Rivers, Hadley Ross, Andrew Sawyers, Jenna Schnurbusch, Makya Schoolcraft, Jozy Seabaugh, Delilah Sharp, Ashlyn Statler, McKinlei Sterling, Emmalynn Stone, Cambrie Strohmeyer, Aliyah Swoboda, Eian Thompson, Vivian Tracy, Wyatt Tucker, Paisley Underwood, Cooper Vernon, TeLia Walker, Ja'Niylah Warfield, Henry Welker, Nataya Williams, Lirael Woodring, Gavin Wyatt, Trenton Young.
8th grade: Zachary Aaro, Violet Adams, Rylee Anderson, Is'Ryel Bridges, Makenzie Britt, Riley Britt, Katelyn Burton, Ethan Busch, Nicholas Busch, Ryanne Cauble, Elijah Cheek, Kinley Couch, Connor Crosnoe, Nolan Evans, Zeyang Feng, Connor Glueck, Josiah Greenwood, Tayven Hale, Isla Hammond, Kellan Harris, Liam Hellwege, Alexandra Hogan, Alaina Honza, Arjay Jennings, Collin Kisat, Clayton Long, Madison Lowrey, Miayanah Martin, Owen Mattes, Karsynne McAlister, Jhordynn McClain, Elizabeth McClanahan, Caelyn Medley, Luke Merriman, Symphani Miles, Lily Mohundro, Annabell Morgan, Reese Nesler, Natalie Nicholson, Caroline Ogles, Aixtrid Olele, Koro Osiohwo, Edwin Pacheco Santiago, Lilah Pattengill, Audrina Roach, Aubrey Roth, Hasan Roumany, Daniel Santos, Wyatt Segraves, Rylan Smith, Dylan Voshage, Tobias Wade, Collin White, Lilu Williams, Owen Winters, Tobin Withrow.
B Honor Roll
7th grade: Tamarien Adams, Abigail Anderson, Tyler Armour, Lea Austin, Kimora Avance, Max Belanger, Patience Bird, Jonathan Blackmon, Catherine Bonilla, Hayden Boyer, Zander Boyer, Aiden Bragg, Amari Brooks, Amelia Brown, Camden Brown, Taryiah Brown, Brock Brune, Temperance Bryant, McKenzie Burton, Paityn Burton, Makenna Cameron, Zapharia Carter, Mixtli Chanocua, Adeline Charlton, Brian Clemons, Izaria Clemons, Jeremiah Cleveland, Corey Coleman, Landen Coney, Holden Covington, Beau Crowden, Sulliven Cummins, Dereon Curry, Jenna Dial, Lydia Dietiker, Jalen Eason, Christopher Fabian, Kmya Farmer, Jayce Farrar, Bryanna Figueroa, Erionna Flenoid, Adrianna Flye, Drake Ford, Jayda Fullenwider, Robert Gafford, A'Miya Geiger, Connor Giannini, Jazmine Giden, Hailey Gohn, Colton Graham, Shazariea Gregory, Gunner Hamilton, Ke'Niya Hamilton, Jayden Handy, Jordan Harris, Joshua Harris, Nariah Harris, Noah Harris, Yahir Hernandez Zapot, Areiya Hinkle, Corben Irving, Christopher Jackson, Kayari Johnson, Kaden Koehler, Mattalyn Komorech, Izaiah Kroening, Olajuwon Lane, Landon Langston, Jayla Lebine, Emari Leech, Cooper LeGrand, Ashani Lewis, Jordan Linhart, Anashe Manyewu, Robert Mayberry, Jenyiah McClatchey, Meryl McDougal, Brooklyn McDowell-Hill, Kaydin McIntyre, Tyson McMath, Jace Means, Brenden Mendoze, Alona Miller, Cash Miner, MaKynna Misuraco, Nakiya Modicue, Amarieyauna Moore, Breanna Mosley, Brycen Neal, Jezreel Neighbors, Alex Oseland, Evan Parker, Khi'Mauri Peet, Angel Perez Pacheco, Kenzie Reel, Marialyn Salinas Rodriguez, Jesus Salinas Velasco, Felix Santiago Salinas, Kayleigh Shamblin, Alexus Sheldrake, Ayden Shipley, Adraious Sides, Katerina Simpson, Lydia Smith, Nissa Smith, Za'Riah Speakman, Noelle Stieneke, Drake Strohmeyer, Ezekiel Sumner-Moore, Jazlyn Tarver, Angel Taylor, Mikaylee Taylor, Devin Terrell, Janiya Terry, Zachary Thiele, Mya Thornberry-Thiele, Anariya Tompkins, Uriah Trapp, Johnny Vasquez-Ramirez, Nathan Waddy, Anthony Warner, Daniel Welker, Jaelynn Williams, Jeremiah Williams, Kylee Williams, Nora Williams, Tierra Willis, Za'Kiyah Willis, Scarlett Witvoet, Willow Woods, Kobe Wren.
8th grade: Esther Aklamanu, Joudi Alshehri, Jayla Anderson, Carmelo Andrews, Dane Armstrong, Xavier Artis, Joseph Baker, Brandon Banks, Landen Best, Detarrious Boles, Aleah Boxx, Shammariah Boyce, Alexsia Boyd, Dakota Brooks, Clayton Broxton, Avery Caldwell, Anthony Cattaneo, Yaritza Cerrano, Jaisa Chapman, Collin Chastain, Stella Chicora, Trenell Clemons, Brayden Coonts, Bailey Cooter, Caleb Cox, Sully Cruz, Dominik Doles, Reina Dominguez, Iverson Dorsey, Terrance Dorsey, Elisha Emerson, Simon Esparza, Stephen Ewasko, Dornasia Ford, Lauryn Frank, Tatum Frick, Jiliah Geiger, Micheal Glover, Jace Graham, Nevaeh Green, Kailee Griffith, Christopher Guada, Eliana Hammond, Audriana Harris, Ka'Laia Harris, Lena Hart, John Hazelwood, Eric Heaps, Elle Henson, Christopher Holloway, Brice Huenefeldt, Jaymyia Ivory, Kanidryana Ivy, Kourtni Jackson, Faheim Jenkins, Khamya Johnson, Niyah Johnson, Ireland Johnston, Jashawn Jones, Mattie Jones, Cassidy Kindle, Kaden Lage, Ngoc Le, Mya Lentz, Legend Lewis, Mason Lucus, Lily Madlock, Jazlyn Marshall, Corbin Maysik, Ja'Quan McClinton, Cora McDougal, Tylar McMath, Zoe McRaven, Teona Medley, Luis Mendez-Puga, Lucy Mills, Sulayman Moore, Nevaeh Morris, Samuel Morris, Arianna Mungle, Noor Musa, Jordin Neeley, Kaylyn Niemann, Jalina Owens, Lashawn Patton, Lex Peterman, Aubrey Pobst, Morgan Reed, Taraji Riley, Kierston Rivers, Emmry Robicheaux, Charity Robinson, Alexander Rodriguez, Brady Royal, Evelyn Rutledge, Carlos Salas, Dalyia Sides, Jeremiah Sloan, Alisondra Smith, Claire Smith, Alexander Taplin, Devarion Taylor, Ja'Taveon Tompkins, De'Kirah Townsend, Aubree Turner, Jamison Wagganer, Tadaja Watson, Connor White, Ashton Williams, Khalil Williams, Isabelle Wilson, Mya Wilson.
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