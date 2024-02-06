Terry W. Kitchen Cape Central Junior High School first quarter

Terry W. Kitchen Cape Central Junior High School
Terry W. Kitchen Cape Central Junior High School
A Honor Roll
7th grade: Solomon Abraham, Jaime Adams, Tamarien Adams, Ruthie Allen, Beau Andrews, Robert Bailey, Max Belanger, Stella Bertrand, Daegan Bowers, Dalton Boxx, Cash Boyer, Zander Boyer, Rachel Brink, Amari Brooks, Amelia Brown, Brock Brune, Lawson Burgfield, Paityn Burton, Brian Clemons, Keshon Cox, Jordan Criddle, Raelyn Davidson, Eleanor Dean, Evelyn Dewrock, Rozalyn Dubs, Sabrina Dunn, Jalen Eason, Clark Ervin, Patrick Fair, Liam Fitzpatrick, Alivia Ford, Kennedy Frazier, Connor Giannini, Colton Graham, Jayden Handy, Noah Harris, Robert Huntington, Alexandra Johnson, Desmond June, Kyah Kidd, Kayden Kirn, Mattalyn Komorech, Wesley Kuehle, Aaron Lang, Mallory Lieser, Luke Lindberg, William Lyle, Lucas McClanahan, Beckett McClard, Cora McClard, Wesley McFerron, Warren McGinty, Kacie McGowen, Jace Means, Brenden Mendoza, Harrison Meyer, Alona Miller, Cash Miner, Hank Priest, Wesley Radake, Eleanor Ramdial, Max Ringwald, Olivia Rivers, Hadley Ross, Andrew Sawyers, Jenna Schnurbusch, Makya Schoolcraft, Jozy Seabaugh, Delilah Sharp, Adraious Sides, Ashlyn Statler, McKinlei Sterling, Emmalynn Stone, Cambrie Strohmeyer, Aliyah Swoboda, Eian Thompson, Vivian Tracy, Wyatt Tucker, Paisley Underwood, Cooper Vernon, TeLia Walker, Ja'Niylah Warfield, Henry Welker, Jaelynn Williams, Jeremiah Williams, Tierra Willis, Scarlett Witvoet, Lirael Woodring, Trenton Young.
8th grade: Esther Aklamanu, Rylee Anderson, Landen Best, Is'Ryel Bridges, Makenzie Britt, Ethan Busch, Nicholas Busch, Ryanne Cauble, Elijah Cheek, Kinley Couch, Connor Crosnoe, Simon Esparza, Nolan Evans, Zeyang Feng, Connor Glueck, Josiah Greenwood, Isla Hammond, Kellan Harris, Lena Hart, Liam Hellwege, Alexandra Hogan, Alaina Honza, Arjay Jennings, Collin Kisat, Clayton Long, Madison Lowrey, Miayanah Martin, Owen Mattes, Karsynne McAlister, Elizabeth McClanahan, Caelyn Medley, Luke Merriman, Symphani Miles, Lily Mohundro, Annabell Morgan, Reese Nesler, Natalie Nicholson, Caroline Ogles, Aixtrid Olele, Omotekoro Osiohwo, Lilah Pattengill, Aubrey Roth, Hasan Roumany, Daniel Santos, Wyatt Segraves, Dalyia Sides, Claire Smith, Rylan Smith, Dylan Voshage, Jamison Wagganer, Collin White, Conner White, Ashton Williams, Owen Winters, Tobin Withrow.
B Honor Roll
7th grade: Nash Aldridge, Abigail Anderson, Lea Austin, Kimora Avance, Tyrell Banks, Steven Bates, Patience Bird, Jonathan Blackmon, Catherine Bonilla, Hayden Boyer, Bryce Broadhurst, Camden Brown, Taryiah Brown, Ma'Laiyah Burton, Makenna Cameron, Zapharia Carter, Mixtli Chanocua, Adeline Charlton, Izaria Clemons, Jeremiah Cleveland, Corey Coleman, Landen Coney, Holden Covington, Ann'Iston Cowan, Beau Crowden, Dereon Curry, Temperance Davis, Zaniyah DeBerry, Jenna Dial, Lydia Dietiker, Aiden Esparza, Christopher Fabian, Kmya Farmer, Jayce Farrar, Bryanna Figueroa, Adrianna Flye, Drake Ford, Jayda Fullenwider, Robert Gafford, Malik Gant, Angel Garcia, A'Miya Geiger, Zainab Ghaffar, Jazmine Giden, Hailey Gohn, Jaiden Graham, Shazariea Gregory, Gunner Hamilton, Jordan Harris, Nariah Harris, Yahir Hernandez Zapot, Areiya Hinkle, Corben Irving, Jamar Ivory, Kayari Johnson, Teddy Jones, Krisalynn Kittleson, Kaden Koehler, Kaden Lamb, Landon Langston, Jayla Lebine, Emari Leech, Cooper LeGrand, Ashani Lewis, Jordan Linhart, Anashe Manyewu, Jenyiah McClatchey, Brooklyn McDowell-Hill, Kaydin McIntyre, MaKynna Misuraco, Nakiya Modicue, Amarieyauna Moore, Kyndal Moore, Breanna Mosley, William Murillo Cerrano, Brycen Neal, Jezreel Neighbors, Alex Oseland, Evan Parker, Angel Perez Pacheco, Mariah Price, Kenzie Reel, Marialyn Salinas Rodriguez, Jesus Salinas Velasco, Felix Santiago Salinas, Kayleigh Shamblin, Alexus Sheldrake, Ayden Shipley, Katerina Simpson, Lydia Smith, Nissa Smith, Ayden Snell, Noelle Stieneke, Drake Strohmeyer, Ezekiel Sumner-Moore, Jazlyn Tarver, Angel Taylor, Janiya Terry, Zachary Thiele, Uriah Trapp, Deah Trice, Johnny Vasquez-Ramirez, Hunter Voerg, Nathan Waddy, Anthony Warner, Daniel Welker, Kylee Williams, Nataya Williams, Nora Williams, Za'Kiyah Willis, Cole Wilson, Payten Wilson, Kobe Wren, Gavin Wyatt.
8th grade: Violet Adams, Joudi Alshehri, Jayla Anderson, Carmelo Andrews, Dane Armstrong, Xavier Artis, Joseph Baker, Brandon Banks, Detarrious Boles, Aleah Boxx, Shammariah Boyce, Alexsia Boyd, Makel Boyd, Riley Britt, Dakota Brooks, Clayton Broxton, Katelyn Burton, Emi Carbajal Rodriguez, Anthony Cattaneo, Yaritza Cerrano, Collin Chastain, Stella Chicora, Bailey Conner, Brayden Coonts, Bailey Cooter, Caleb Cox, Sully Cruz, Reina Dominguez, Terrance Dorsey, Elisha Emerson, Stephen Ewasko, Dornasia Ford, Lauryn Frank, Tatum Frick, Jiliah Geiger, Micheal Glover, Jace Graham, Nevaeh Green, Zylicia Gregory, Kailee Griffith, Christopher Guada, Tayven Hale, Eliana Hammond, Audriana Harris, Ka'Laia Harris, John Hazelwood, Elle Henson, Christopher Holloway, Brice Huenefeldt, Jaymyia Ivory, Kanidryana Ivy, Kourtni Jackson, Faheim Jenkins, Niyah Johnson, Paris Johnson, Ireland Johnston, Jashawn Jones, Mattie Jones, Cassidy Kindle, Kaden Lage, Kaden Lanier, Ngoc Le, Mya Lentz, Legend Lewis, Lily Madlock, Jazlyn Marshall, Corbin Maysik, Jhordynn McClain, Ja'Quan McClinton, Cora McDougal, Tylar McMath, Tyrikq McMath, Zoe McRaven, Teona Medley, Luis Mendez-Puga, Corrayah Merritt, Dhara Miller, Lucy Mills, Nevaeh Morris, Samuel Morris, Arianna Mungle, Noor Musa, Jordin Neeley, Isabella Newingham, Kaylyn Niemann, Jalina Owens, Edwin Pacheco Santiago, Lashawn Patton, Lex Peterman, Julie Price, Taraji Riley, Kierston Rivers, Audrina Roach, Charity Robinson, Alexander Rodriguez, Lukus Rogers, Brady Royal, Evelyn Rutledge, Carlos Salas, Jeremiah Sloan, Braxton Smith, Alexander Taplin, Devarion Taylor, Ja'Taveon Tompkins, De'Kirah Townsend, Aubree Turner, Tobias Wade, Noah Warfield, Khalil Williams, Lilu Williams, Isabelle Wilson, Mya Wilson, Lillie Zalite.
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