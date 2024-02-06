Honor roll: Terry W. Kitchen Cape Central Junior High School

A Honor Roll
7th grade: Solomon Abraham, Jaime Adams, Ruthie Allen, Beau Andrews, Kimora Avance, Robert Bailey, Stella Bertrand, Daegan Bowers, Cash Boyer, Hayden Boyer, Rachel Brink, Bryce Broadhurst, Amari Brooks, Amelia Brown, Jordan Criddle, Raelyn Davidson, Eleanor Dean, Evelyn Dewrock, Clark Ervin, Patrick Fair, Alivia Ford, Kennedy Frazier, Zainab Ghaffar, Connor Giannini, Alexandra Johnson, Desmond June, Kayden Kirn, Wesley Kuehle, Kaden Lamb, Aaron Lang, Jayla Lebine, Mallory Lieser, Kynleigh Lockard, Lucas McClanahan, Beckett McClard, Cora McClard, Wesley McFerron, Warren McGinty, Kacie McGowen, Jace Means, Harrison Meyer, Alex Oseland, Patricia Ostrowski, Hank Priest, Wesley Radake, Eleanor Ramdial, Kenzie Reel, Olivia Rivers, Hadley Ross, Andrew Sawyers, Jenna Schnurbusch, Makya Schoolcraft, Delilah Sharp, Alexus Sheldrake, Katerina Simpson, Ashlyn Statler, McKinlei Sterling, Emmalynn Stone, Aliyah Swoboda, Vivian Tracy, Paisley Underwood, TeLia Walker, Ja’Niylah Warfield, Henry Welker, Jaelynn Williams, Nataya Williams, Nora Williams, Trenton Young.
8th grade: Zachary Aaro, Violet Adams, Esther Aklamanu, Rylee Anderson, Brandon Banks, Landen Best, Zaniya Booker, Alexsia Boyd, Makenzie Britt, Riley Britt, Katelyn Burton, Ethan Busch, Nicholas Busch, Anthony Cattaneo, Ryanne Cauble, Elijah Cheek, Kinley Couch, Connor Crosnoe, Nolan Evans, Zeyang Feng, Lauryn Frank, Connor Glueck, Josiah Greenwood, Tayven Hale, Eliana Hammond, Isla Hammond, Audriana Harris, Lena Hart, Liam Hellwege, Alexandra Hogan, Louise Hogan, Alaina Honza, Arjay Jennings, Niyah Johnson, Collin Kisat, Legend Lewis, Madison Lowrey, Miayanah Martin, Owen Mattes, Karsynne McAlister, Jhordynn McClain, Elizabeth McClanahan, Tylar McMath, Zoe McRaven, Luke Merriman, Lily Mohundro, Sulayman Moore, Annabell Morgan, Noor Musa, Caroline Ogles, Aixtrid Olele, Koro Osiohwo, Jalina Owens, Lilah Pattengill, Lex Peterman, Emmry Robicheaux, Aubrey Roth, Hasan Roumany, Daniel Santos, Wyatt Segraves, Dalyia Sides, Rylan Smith, Aubree Turner, Dylan Voshage, Tobias Wade, Jamison Wagganer, Collin White, Owen Winters, Tobin Withrow.
B Honor Roll
7th grade: Tamarien Adams, Nash Aldridge, Abigail Anderson, Isabella Archer, Tyler Armour, Deion Artis, Lea Austin, Steven Bates, Jonathan Blackmon, Kenadi Blackmon, Catherine Bonilla, Dalton Boxx, Zander Boyer, Camden Brown, Taryiah Brown, Brock Brune, Lawson Burgfeld, McKenzie Burton, Makenna Cameron, Zapharia Carter, Mixtli Chanocua, Adeline Charlton, Brian Clemons, Izaria Clemons, Landen Coney, Holden Covington, Ann’Iston Cowan, Keshon Cox, Beau Crowden, Dereon Curry, Zaniyah DeBerry, Jenna Dial, Lydia Dietiker, Rozalyn Dubs, Isaiah Dunavan, Sabrina Dunn, Amaiyah Edwards, Christopher Fabian, Bryanna Figueroa, Liam Fitzpatrick, Erionna Flenoid, Adrianna Flye, Drake Ford, Jayda Fullenwider, Robert Gafford, Jazmine Giden, Rodrigo Gonzalez Cedillo, Colton Graham, Jaiden Graham, Ke’Niya Hamilton, Jayden Handy, Noah Harris, Kyletravia Hill, Areiya Hinkle, Robert Huntington, Kristian Jeffers, Ja’Monie Jones, Kaden Koehler, Mattalyn Komorech, Emari Leech, Ashani Lewis, Luke Lindberg, Jordan Linhart, William Lyle, Anashe Manyewu, Jenyiah McClatchey, Meryl McDougal, Brooklyn McDowell-Hill, Kaydin McIntyre, Tyson McMath, Brenden Mendoza, Alona Miller, MaKynna Misuraco, Nakiya Modicue, Amarieyauna Moore, Breanna Mosley, William Murillo Cerrano, Brycen Neal, Jezreel Neighbors, Evan Parker, Angel Perez Pacheco, Joselyn Perez Salinas, Mariah Price, Max Ringwald, Marialyn Salinas Rodriguez, Jesus Salinas Velasco, Felix Santiago Salinas, Jozy Seabaugh, Kayleigh Shamblin, Adraious Sides, Lydia Smith, Nissa Smith, Za’Riah Speakman, Eris Staufenbiel, Noelle Stieneke, Jazlyn Tarver, Devin Terrell, Janiya Terry, Zachary Thiele, Eian Thompson, Anariya Tompkins, Uriah Trapp, Wyatt Tucker, Cooper Vernon, Hunter Voerg, Nathan Waddy, Anthony Warner, October Weccele, Za’Kiyah Willis, Scarlett Witvoet, Kobe Wren, Gavin Wyatt.
8th grade: Joudi Alshehri, Jayla Anderson, Carmelo Andrews, Dane Armstrong, Joseph Baker, Aleah Boxx, Makel Boyd, Is’Ryel Bridges, Dakota Brooks, Clayton Broxton, Emi Carbajal Rodriguez, Te’Yon Carter, Zannia Carter, Yaritza Cerrano, Jaisa Chapman, Stella Chicora, Bailey Conner, Brayden Coonts, Haden Council, Caleb Cox, Reina Dominguez, Iverson Dorsey, Terrance Dorsey, Elisha Emerson, Simon Esparza, Stephen Ewasko, Amris Ford, Dornasia Ford, Tatum Frick, Jiliah Geiger, Micheal Glover, Robert Grant, Nevaeh Green, Kailee Griffith, Christopher Guada, Kamijah Hamilton Smith, Ka’Laia Harris, Kellan Harris, Eric Heaps, Elle Henson, Christopher Holloway, Brice Huenefeldt, Jaymyia Ivory, Kourtni Jackson, Khamya Johnson, Natalya Johnson, Damarhus Jones, Jashawn Jones, Mattie Jones, Cassidy Kindle, Kaden Kirleis, Kaden Lage, Kaden Lanier, Ngoc Le, Mya Lentz, Clayton Long, Mason Lucus, Lily Madlock, Jazlyn Marshall, Corbin Maysik, Cora McDougal, Tyrikq McMath, Caelyn Medley, Luis Mendez-Puga, Corrayah Merritt, Symphani Miles, Lucy Mills, Emma Moore, Samuel Morris, Arianna Mungle, Justin Murillo, Jordin Neeley, Reese Nesler, Isabella Newingham, Natalie Nicholson, Kaylin Niemann, Edwin Pacheco Santiago, Titus Pippins, Aubrey Pobst, Julie Price, Morgan Reed, Taraji Riley, Kierston Rivers, Alaiza Robinson, Alexander Rodriguez, Brady Royal, Evelyn Rutledge, Carlos Salas, Jeremiah Sloan, Claire Smith, Devarion Taylor, Ericka Thiele, De’Kirah Townsend, Clarissa Walker, Tadaja Watson, Connor White, Ashton Williams, Khalil Williams, Lilu Williams, Tamora Williams, Isabelle Wilson, Mya Wilson, Lillie Zalite.
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