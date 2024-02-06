Clippard Elementary School fourth quarter

Clippard Elementary School
A Honor Roll
3rd grade: Samantha Baker , Carter Chastain , Devin Chastain, Zoria Coney , Kyelle Dunn, Jeremiah June , Caleb Hilliard, Celena Lin, Karis McBride, Irie McNeely, Shaun Melton, Xylen Slaughter, Lucas Stone, Caleb Storck, Arianna Baker Raugh, Abigail Cook, Allison Cook, Keyla Maldonado, Ka'Maria Ray, Chaelan Tate, Xander Williams.
4th grade: Claire Boyer , Isabella Carmona, Minh Dang, Cecelia Evans, Atzin Flores, Riley Harrison , Sa'Drea Johnson, Remington Jones, Dax Robison, Shawnsae Rudder, Luis Santiago Salinas, McKenzie Snell, Ezri Tobey, Jasmine Walker, Jase Yamada, Levi Avance, Ryder Conner, Jayveair Kindle, Cheyanna Martin, Serenity McWhorter, Malakhi Pearson, Cameron Reynolds, Lauren Richards, Ellie Ribbing , Reyna Rodriguez Martinez, Koby Schoolcraft, Claire Stewart, Dekaveon Walton, Gaige Wells, Aaron Zhang.
B Honor Roll
3rd grade: Delilah Abbott, JaRiyah Bailey, William (Liam) Billings, Bruce Bowman, Jaxson Brooks-Salinas, Xzavia Canada, Arabella Dorris , Oliver Easley, Jacob Edwards, Weston Exler, Jayla Farrar-Brand, Peyton Garrett, Kastiel Gilchrist, Alayla Harvey, Kiersten Jackson, E'Manni James, Mingo Jiles , Zaiveon Johnson , Ayden Larry, Karis McBride, McKenna McKenzie, Ka'Leigh May, Aaleigha Milbourn, Julian Montgomery, Kenadee Nelson, Izabella Oakley, Bryant Pena-Vasquez, Benigna (Beni) Perez-Pacheco, Ezekiel Probst, Radric Ray, Berlynn Reynolds, Emily Rosas-Zarate, Janet Salinas Velasco, Ayla Smith, Isaac Smoot, Micah Turks, Autumn Turner, Layla Walshon , Awaivion Weakly , Jaina Welch, Awaivion Weakly , Martine Williams, Lucas Ye, Kolten Conner, Merci Cox, Beezy Arely Cruz Peralta, Jayceon Dye, Meyer Johnson, Ravneet Uppal, Alexander Larry, Mia Schoolcraft, Emily Shelton, Deon Smith, Jennifer Velasco-Apolonio, Cason Wilcher.
4th grade: Grayson Brewer, Brielle Brock, Chance Carter, Zyonna Clemons, Cameron Conway, Keylen Daniels, Ellie Davidson, Emily Duncan, Giana Essner, Ryan Fountain, Aiden Garrett, Tinsley Griggs, Keone Harris, Santiago Jackson, Kendall Johnson, Ky'Cion Kilpatrick, Kei'Ziria Kuykendoll, Ja'Vier Kindle, Mason Milbourn, Alonzo Morgan, Turner Prino, Ashton Roberts, Nael Salinas Velasco, Elynn Smith, Kristopher Taylor Jr. , Jamari Warfield, Deron Wiggins, Kinsley Wunderlich, Juan Salinas, Chancellor Brooks, Makenzie Finley, Clinton Hinton , Austin Moreland, Kameron Oakley , Joseph Tompkins.
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