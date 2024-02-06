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RecordsJune 4, 2022

Clippard Elementary School fourth quarter

Clippard Elementary School A Honor Roll 3rd grade: Omar Almouged, Clair Boyer, Emily Duncan, Cecelia Evans, Elaine Gonzales, Clinton Hinton, Riley Harrison, Kamya Johnson, Nick Kimmel, Serenity McWhorter, Malakhi Pearson, Juan Carlito Perez Pacheco, Turner Prino, Kenia Quintas Chavez, Ellie Ribbing, Lauren Richards, Dax Robison, Eli Scott, Jason Simmons, McKenzie Snell, Claire Stewart, Kristopher Taylor, Joseph Tompkins, Erzi Tobey, Jase Yamada, Aaron Zhang...

Clippard Elementary School

A Honor Roll

3rd grade: Omar Almouged, Clair Boyer, Emily Duncan, Cecelia Evans, Elaine Gonzales, Clinton Hinton, Riley Harrison, Kamya Johnson, Nick Kimmel, Serenity McWhorter, Malakhi Pearson, Juan Carlito Perez Pacheco, Turner Prino, Kenia Quintas Chavez, Ellie Ribbing, Lauren Richards, Dax Robison, Eli Scott, Jason Simmons, McKenzie Snell, Claire Stewart, Kristopher Taylor, Joseph Tompkins, Erzi Tobey, Jase Yamada, Aaron Zhang.

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4th grade: Peyton Aden, Ibrahim Ali, Willow Archer, Aliyah Combs, Zephaniah Dorris, Darryl Fox, Vivien Garman, Tristan Hawkins, Kira Jackson, Bryce Lawson, Nathan Lewer, Max Maldonado, Charleigh Manus, Jinna Martin, Cason Pearson, Michael Porter Jr., Edith Vasquez Ramirez, Makenzie Slinkard, Silas Skurat, Scarlett Stewart.

B Honor Roll

3rd grade: Levi Avance, Grayson Brewer, Isabella Carmona, Chance Carter, Madison Collier, Ryder Conner, Minh Dang, Keylen Daniels, Ellie Davidson, Giana Essner, Chayton Finley, Atzin Flores, Tinsley Griggs, Marziyen Harris, Kendall Johnson, Lola Jones, Remington Jones, Ja'vier Kindle, Kycion Kilpatrick, Chase King, Kei'ziria Kuykendoll, Levi Marsh, Zane Marshall, Cheyanna Martin, Victoria McClanahan, Austin Moreland, Alonzo Morgan, Kameron Oakley, Keyla Quintas Chavez, Aston Roberts, Obai Salinas Perez, Luis Santiago Salinas, Koby Schoolcraft, Elynn Smith, Yahyr Vasquez Ramirez, Jasmine Walker, DeKaveon Walton, Jamari Warfield, Kinsely Wunderlich.

4th grade: Adrian Bird, Brysn Bostic, Isabella Brown, Donali Dixon, Iriel Gonzales, Briaunna Haynes, Stephon Henderson, Makenna Huey, Nathan Lewer, Yazmine King Carter, Claire Martin, Carter Marvel, Elijah Minnis, Brayson Moore, Cha'Toria Norfleet, Latrell Reed, Brayn Roach, Yeseria Santiago Salinas, Tylen Sawyer, Zaiden Seabaugh, Ashley Shelton, Wyatt Smith, Carlos Williams.

Story Tags
Honor Rolls
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