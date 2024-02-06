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RecordsJune 1, 2019
Clippard Elementary School fourth quarter
Clippard Elementary School A Honor Roll 4th grade: Hamad Alhomedey, Grace Baker, Alannah Bierbaum, Makayla Brockmire, Xzaria Hall, JaMeah Jackson, Lucian Johnson, Malachi Johnson, JÃ¡Lecia Jones, Joseph Keirsey, Amelia Moyers-Warren, Yuliana Orellana Peralta, Kennedy Ringwald, Kynnedy Rose, Obed Salinas Perez, Ryan Slinkard, Kaden Smith, Michael Snider...

Clippard Elementary School

A Honor Roll

4th grade: Hamad Alhomedey, Grace Baker, Alannah Bierbaum, Makayla Brockmire, Xzaria Hall, JaMeah Jackson, Lucian Johnson, Malachi Johnson, JÃ¡Lecia Jones, Joseph Keirsey, Amelia Moyers-Warren, Yuliana Orellana Peralta, Kennedy Ringwald, Kynnedy Rose, Obed Salinas Perez, Ryan Slinkard, Kaden Smith, Michael Snider.

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3rd grade: Rawaf Alali, Xavier Artis, Mathius Berry, Collin Chastain, Aydiin Elston-Payne, Gavin Feng, Lauryn Frank, Isaac Hampton, Elle Henson, Kanidryana Ivy, ArJay Jennings, Alazia Robinson, Alex Rodriguez, Jason Zhang, Alexsia Boyd, Iverson Dorsey, Steven Ewasko, Edwin Pacheco Santiago, Aubrey Roth, Tobin Withrow, Ryleah Oliver.

B Honor Roll

4th grade: Shafi Alam, Veronica Boyd, Shaheed Brown, Zainab Chaudhry, Aaliyah Cobb, Giselle Ceja, Brayden Davidson, Trae Dow, Gaby Flores, Luke Garlock, Maylyn Goodman, Christian Gordon, Camden Graham, Jaidyn Johnson, Kuera Johnson, Zaivea Johnson, Aubrey Ledbetter, Kriszhya McMullen, Prestyn Mudro, A'Taiza Payne, Jayden Poppen, Berklee Robison, Jeramiah Samons, Mariah Smith, Natatlie Smith, Tabor Stausing, Ethan Swader, Gabby Talley, Spencer Trankler, Ty'Zarieus Twiggs, Mirian Velasco-Aloponio, Esmeralda Velasco-Crua.

3rd grade: Jai'Ron Bailey, Jaden Castaneda, Skyler Conner, Kaiden Cox, Abby Curry, Jamarrius Henderson, Jaymyia Ivory, Symauria Jones, Gabby Kimmel, Legend Lewis, Jackson McNeely, Azarian Nabors, Greg Nesby, Davis Pena-Vasquez, Makayla Sander, Ny'Lan Smith, Rylan Smith, Ja'Taiveon Tompkins, Dekirah Townsend, Aubree Turner, Toby Wade, Londyn Walters, Khalil Williams, Aveon Bradley, Addisyn Essner, John Hazelwood, Alonzo Jones, TyRek Jones, Raylyn Joyner, Kaylyn Niemann, Ta'Von Smith, Shawn Wade.

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Honor Rolls
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