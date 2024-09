Cape Girardeau Central Middle School 1st quarter

6th grade: Kylell Anderson, Carson Baudendistel, Ja'Kiyah Beal, Brennan Beard, Brooklyn Borkowicz, Kensington Bucher, Nashayla Burton, Lydia Cao, Gabrielle Carter, Jaylen Carter, Evie Caruso, Jolie Chaney, Truman Clubb, Tallulah Colle, Lauren Concho, Zane Coon, Avery Criblez, Gibson Curtis, Evangel Cutrell, Emilie Dickson, Markeyciah Egson, Kami Eubank, Bryan Fabian, Adrian Fox, Avery Garrison, Allison Gibbs, Mya Gibson, Tyler Gonzalez, Libby Gorman, Celeste Gutierrez, Grant Harkins, Jacob Higgins, Nya Holloway, Kelton Horrell, Averie Huff, Brooke Huggins, Jillian Jacobs, Izaiah Johnson, Amanuel Kinder, Grace King, Gabriella Knupp, Zandrella Lanier, Parker Ledure, Huacheng Li, Lauren Ludolph, Peter Matrisotto, Chloe Mays, Edyn McAllister, Anne McDougal, Kaylee McGuire, Vivian Moser, Katelyn Neikirk, Lucian Nordin, Shianna Park, Madison Phelps, Emma Popp, Anne Prince, James Pyles, Griffin Rieger, Addison Ringwald, Kayden Roberts, Kevin Rodriguez Guardado, Katlyn Scarborough, Phoenix Schmidt, Sarah Shaheen, Emoree Shepard, Karissa Shockley, Maicee Sides, Alexis Skinner, Aaliyah Solis, Leah Stout, Zoe Tackett, Jaylynn Terry, Trynity Vanek, Anshula Vanteddu, Maxwell Vogel, Natalie Voshage, Tori Wade, Benjamin Wagganer, Brandon Webb, Brieara Whitcomb, Andrew Wilde, Brooklyn Willey, Mark Williams, Jackson Witvoet, Kierra Womack, Yan Feng Zhang.

B Honor Roll

5th grade: Brooklyn Achter, Avery Alexander, Adham Alhawas, Qadry Allen, Gavin Alspaugh, Raquel Ambrosio-Lorenzo, Sahvanna Ank, Cheyenne Austin, Zachery Babers, Baylee Baldwin, Jackson Ball, Peyton Banks, Taylor Banks, Julia Beasley, Bianca Becking, Charles Below, Gabrielle Benn, Jai'Lah Benson, Jaylen Benson, Roywinerford Bey, Sean Bierbaum, Keziah Bird, Madelyn Bitter, James Borders, Natasha Bowers, Cyrus Boxdorfer, Samuel Boyce, Ciara Brand, Karma-Liv Brooks, Elijah Brown, Kamron Brown, Nahshon Burton, Brendan Calder, David Campbell, Xavia Carter, Jordyn Cole, Wyatt Cook, John Cowling, Mykal Crisler, Malchiah Cutrell, Riley Davis, Dulina Dias, Destiny Dibert, Savannah Dixon, Warren Eanes, Cadence Easley, Emily Edenfield, Wiley Edmundson, Ava Elbert, Ethan Estes, Louden Fluharty, Jaylin Frymire, Jamari Garmon, Benjamin Goins, Amber Gorham, Za'Nyiah Gorman, Connor Gosche, David Graham, Richard Green, Dawson Greene, Logan Groves, Joshua Guyton, Kenny Hamilton, Autumn Hansen, Hannah Hardaway, Judah Harris, Trevon Harris, Lacie Helm, Tracie Helm, Noah Hernandez, Jaedyn Hethcote, Noah Hill, Miles Huenefeldt, Damion Hulbert, Cherylaya Jackson, Muhammad Jackson, Ra'Miya Jackson, Raymond Jackson, Janarius Johns, Bailey Johnson, Makiyah Johnson, Rain Johnson, Airyona Jones, Gabriella Jones, Jada Kinder, Lacey King, Miranda King, Jaxon Knight, Sawyer Koch, Lucas Komorech, Tamia Larry, Ayla Lewis, Royce Liu, Lucian Lowes, Dion Maatrijk, Amiyah Mackins, Emile Malo, Caden Marston, Elijah Martin, Michaela Mason, Nolan Matlock, Savannah Matysik, Kaylee May, Katie McBride, La-Kera McCray-Williamson, Landrick McFerren, Ma'Kaylin McGee, Annah McGuire-Jenkins, Brayden Meade, Esthefany Medina, Terry Menz, Aaliyah Miller, Noah Miller, Davis Mills, Lindsey Millsaps, Madicyn Montgomery, Jennifer Morales, Gracyn Morris, Armonee Moser, Will Moyers, Jadelyn Nance, Christian Newbern, Timmy Nguyen, Marcus Pair, Blake Pardon, Isaiah Paris, Amanda Peters, Deklin Pittman, Alexis Price, Ke'ron Purdiman, Tyson Pyles, Ava Ragan, Zachary Rich, Isaiah Robinson, Justin Robinson, Nathaniel Roth, Jacob Ruebel, Madalaine Russell, Cashone Sadvary, Abigail Sandusky, Jaxon Schallberger, Garrett Schmidt, Regan Seay, Muhammad Shaikh, Catorrey Simpson, Azariya Smith, James Smoot, Malachi Smoot, Gabriel Sneed, Marlette Southall, Skyler Stroder, Summer Stroder, Briana Swan, Demarius Tate-Sproles, Ali Taylor, Tatianna Taylor, Killian Themm, Michael Thompkins, Sienna Traylor, Anandi Treadwell, Braelyn Umfleet, Piper Underwood, Emily Velasquez Rico, Tabatha Walker, Prynce Ware, Marissa Wells, Julia Whitaker, Kimberly Williams, Landon Williams, Rashad Williams, Janessa Wilson, Parker Wolf, Lexia Womack, Sally Wright.

6th grade: Rayan Alali, Kimora Aldridge, Temarvion Anthony, Noah Armstrong, Neleh Ayers, Joslynn Banks, Alexandra Barajas, Terriah Beal, Morgan Birchfield, Pierce Bisher, James Blue, T'Kyra Bowen, Seth Boyce, Ja'Nya Brand, Cody Brennecke, Kayle Brockmire, Martez Brown, Dhanyia Bryant, Myketraies Bryant-Miles, Joseph Class, Amara Combs, McKenzie Conway, Gavin Cookson, Alexis Councilor, Adan Cruz, Zoey Cunningham, Carson Davis, Serenity Davis, Ketavion Dixon, Keegan Dover, Wyatt Dover, Evan Dunham, Ethan Evans, Jessie Feng, Bradley Files, Stenya Flye, Ja'Navia Flye-Sadler, Joshua Foster, Virginia Franklin, Haylei Frymire, Alivia Garmon, A'Shaiya Gibson, Jeremiah Gilbert, Ryanne Goodman, Koleton Gore, Dillon Graham, Myrah Grishom, Vincent Gruber, Briana Hammers, Akyrian Harris, Chassidy Harris, Landon Hill, Zachary Hodges, Eric Hogan, Ellie Huffman, Camron Hughes, Rayanna Jackson, Zareyah Jackson, Ty'Zhonai Jenkins, Ian Johnson, Kenneth Johnson, Layla Jones, Khyren Joseph, Robinsonne Joseph, Hattie Judkins, Brandon King, Durial King, Trevor Kneezle, Avery Koehler, Racheal Kuntze, Evan Kurtz, Khymbreighlah Kuykendoll, D'Marcus Lashley, Davia Lee, Tyrique Lockridge, Nietzsche Louis-Jeune, Cameron MacCubbin, Citlaly Maldonado, David Mansfield, Jayonna McClure, Blayne McCullough, Tiara Mcgill-Hogan, LaTroy McIntosh, Trenton Merciel, Roman Montoya, Jayse Moore, Grace Morgan, Meredith Moser, Jy'Zaria Murray, Ka 'Zyrion Murray, Kyleigh Nickell, Davarious Nunley, Tamari Nunley, Sky Lei Oseland, Hanssell Padilla Varela, Madyson Palmer, Bethany Parsons, Daelon Patterson, Quentin Patterson, Brandon Peltz, Sakairi Peters, Aaron Phillips, Tyson Pollard, Gracie Powers, Beautiful Pruitt, Asher Rau, Jaideon Reed, Cole Retherford, Dante Rhymer, Natalie Rinda, Jazmine Robinson, Karissa Robinson, Linda Rodriguez, Mikeis Roland, Devin Rose, Blake Sample, Bree Sanders, Olivia Schenck, Emerald Scott, Madalyn Seabaugh Reed, Remi Shands, Hayden Shenberg, Taylor Sides, Connor Smith, Kate Smith, Malachi Smith, Xander Stausing, Travell Steele, Emerald Stewart, Alaysia Tate, Olyvia Thomas, Wyatt Thomas, Sterling Tompkins, Jeremiah Twiggs, Garrett Wallace, Malakye Walls, J'Mirrion Walton, Stanton Whitener, Ashlin Wilkins, Kelsie Williams, Kenneisha Williams, Torrence Williams, Tyson Williams, Valerie Williams, Samantha Wilson, Gavin Winkler, Caleb Wolfe, Bradford Woods, Justice Wren, Rey Zuniga.