Cane Girardeau Central Middle School fourth quarter

Cape Girardeau Central Middle School
A Honor Roll
5th grade: Jaime Adams, Nash Aldridge, Ruthie Allen, Beau Andrews, Mabrie Barke, Steven Bates, Max Belanger, Daegan Bowers, Cash Boyer, Hayden Boyer, Aiden Bragg, Rachel Brink, Bryce Broadhurst, Amari Brooks, Amelia Brown, Camden Brown, Brock Brune, Lawson Burgfeld, Mixtli Chanocua, Adeline Charlton, Holden Covington, Jordan Criddle, Beau Crowden, Dereon Curry, Raelyn Davidson, Eleanor Dean, Estelle Detjen, Evelyn Dewrock, Lydia Dietiker, Isaiah Dunavan, Sabrina Dunn, Jalen Eason, Amaiyah Edwards, Aiden Esparza, Patrick Fair, Liam Fitzpatrick, Kennedy Frazier, Oliver Fry, Connor Giannini, Jazmine Giden, Khloe Gonzalez, Alexa Goodhue, Hailey Goodwin, Colton Graham, Jayden Handy, Jordan Harris, Noah Harris, Yahir Hernandez Zapot, Robert Huntington, Alexandra Johnson, Javon Johnson, Desmond June, Adam Kirkwood, Kayden Kirn, Grant Koch, Kaden Koehler, Wesley Kuehle, Aaron Lang, Landon Langston, Jayla Lebine, Cooper LeGrand, Mallory Lieser, Luke Lindberg, Jordan Linhart, Trenton Lockett, William Lyle, Lucas McClanahan, Cora McClard, Jenyiah McClatchey, Wesley McFerron, Warren McGinty, Kacie McGowen, Jace Means, Harrison Meyer, Cash Miner, Amarieyauna Moore, De'Aja Nelson, Amaya North, Alex Oseland, Evan Parker, Caydence Pearson, Khi'Mauri Peet, Cooper Pind, Patricia Poley, Mariah Price, Hank Priest, Wesley Radake, Eleanor Ramdial, Max Ringwald, Hadley Ross, Zoey Sagraves-Cox, Andrew Sawyers, Jenna Schnurbusch, Makya Schoolcraft, Ayden Shipley, Katerina Simpson, Lydia Smith, Ashlyn Statler, Eris Staufenbiel, McKinlei Sterling, Emmalynn Stone, Jazlyn Tarver, Zachary Thiele, Vivian Tracy, Zion Triplett, Wyatt Tucker, Carole Turner, Paisley Underwood, Cooper Vernon, Ja'Niylah Warfield, Emma Watson, Colten Welker, Daniel Welker, Henry Welker, Jaelynn Williams, Nataya Williams, Cole Wilson, Zane Wipfler, Scarlett Witvoet, Lirael Woodring, Willow Woods, Gavin Wyatt, Khloe Younce, Trenton Young.
6th grade: Zachary Aaro, Violet Adams, Rylee Anderson, Alexsia Boyd, Makenzie Britt, Ethan Busch, Nicholas Busch, Anthony Cattaneo, Ryanne Cauble, Collin Chastain, Elijah Cheek, Trenell Clemons, Kinley Couch, Connor Crosnoe, Sully Cruz, Talayah Davis, Reina Dominguez, Lachlan Dow, Nolan Evans, Zeyang Feng, Tatum Frick, Connor Glueck, Tayven Hale, Isla Hammond, Kellan Harris, Lena Hart, Liam Hellwege, Elle Henson, Alexandra Hogan, Gracie Huber, Brice Huenefeldt, ArJay Jennings, Niyah Johnson, Collin Kisat, Kaden Lage, Mya Lentz, Clayton Long, Bentley Lowe, Madison Lowrey, Miayanah Martin, Owen Mattes, Karsynne McAlister, Elizabeth McClanahan, Ja'Quan McClinton, Kai McDowell, Kendall McDowell, Zoe McRaven, Luke Merriman, Lucy Mills, Annabell Morgan, Samuel Morris, Arianna Mungle, Reese Nesler, Natalie Nicholson, Caroline Ogles, Aixtrid Olele, Lilah Pattengill, Chrisean Pullett, Audrina Roach, Aubrey Roth, Hasan Roumany, Daniel Santos, Wyatt Segraves, Chloe Sheridan, Dalyia Sides, Jeremiah Sloan, Claire Smith, Rylan Smith, Dylan Voshage, Tobias Wade, Jamison Wagganer, Londyn Walters, Ashton Williams, Mya Wilson, Tobin Withrow, Natylee Yerk.
B Honor Roll
5th grade: Solomon Abraham, Tamarien Adams, Daijah Allen, Isabella Archer, Kimora Avance, Robert Bailey, Stella Bertrand, Kasen Bird, Patience Bird, Jonathan Blackmon, Emma Broeckling, Taryiah Brown, Ma'Laiyah Burton, McKenzie Burton, Paityn Burton, Zapharia Carter, Jamylia Chism, Peyton Clements, Izaria Clemons, La'Cherish Clemons, Landen Coney, Keshon Cox, La'Bria Curry, Sherdaya Daniels, Temperance Davis, Rozalyn Dubs, Madison Edenfield, Clark Ervin, Christopher Fabian, Jayce Farrar, Jack Ferrell, Bryanna Figueroa, Erionna Flenoid, Drake Ford, Peyton Fornkohl, Jayda Fullenwider, Robert Gafford, Malik Gant, Dream Garmon, A'Miya Geiger, Raheem Gilbert, Don Goertz, Jaiden Graham, Gunner Hamilton, Ke'Niya Hamilton, Joshua Harris, Atreyu Hartline, Willie Henderson, Shawn Henry, Na'Layah Hill, Areiya Hinkle, Brycen Hobeck, Brianna Isaac, Jamar Ivory, Emily James, Aaliyah Jones, Ja'Monie Jones, Teddy Jones, Zaylen Jones, Kyah Kidd, LaXavier King, Ja'Quayis King-Carter, Mattalyn Komorech, Izaiah Kroening, Kaden Lamb, Olajuwon Lane, Ashani Lewis, Chelsea Lister, Lamarion Madison, Beckett McClard, Meryl McDougal, Kaydin McIntyre, Tyson McMath, Mariah McTurnan, Brenden Mendoza, Alona Miller, Makiyah Miller, Nakiya Modicue, Breanna Mosley, Bryan Murillo, William Murillo Cerrano, Nevaeh Neal, Daniel Owens, Idaysheous Patterson Jackson, Marshaun Pierce, Lily Popp, Olivia Rivers, Dahlia Robbins, Hailey Robinson, Benjamin Ruess, Lidia Salinas Perez, J'Quan Salley, Za'Rilynn Selvy, Kayleigh Shamblin, La'Coreon Shelby, Tristen Shelby, Alexus Sheldrake, Adraious Sides, Brandon Smallwood, Caden Smith, Nissa Smith, Za'Riah Speakman, Noelle Stieneke, Aliyah Swoboda, Angel Taylor, Devin Terrell, Janiya Terry, Mya Thornberry-Thiele, Anariya Tompkins, Deah Trice, Johnny Vasquez-Ramirez, Hunter Voerg, Nathan Waddy, TeLia Walker, Alayiah White, Anderson Williams, Braxton Williams, Kylee Williams, Tierra Willis, Kobe Wren.
6th grade: Joudi Alshehri, Jayla Anderson, Carmelo Andrews, Meesum Aqeel, Dane Armstrong, Joseph Baker, Brandon Banks, Jamari Barnhill, Michael Bell, Landen Best, Shammariah Boyce, Jelani Boyd, Riley Britt, Katelyn Burton, Avery Caldwell, Zannia Carter, Jaden Castaneda, Yaritza Cerrano, Jaisa Chapman, Stella Chicora, Bailey Conner, Brayden Coonts, Haden Council, Kaiden Cox, Abigail Curry, Audreyana Daniel, Iverson Dorsey, Terrance Dorsey, Elisha Emerson, Simon Esparza, Stephen Ewasko, Alysson Fabian, Dornasia Ford, Lauryn Frank, Jiliah Geiger, Jace Graham, Nevaeh Green, Markeenan Greer, Kamijah Hamilton Smith, Audriana Harris, Ka'Laia Harris, Toby Hendrix, Ayden Hill, Louise Hogan, Alaina Honza, Jaymyia Ivory, Kanidryana Ivy, Kourtni Jackson, Damarhus Jones, Mattie Jones, Gabriella Kimmel, Tyson Kinder, Cassidy Kindle, Kaden Kirleis, Lillian Kulp, Ngoc Le, Legend Lewis, Holden Locke, Mason Lucus, Lily Madlock, Nattiely Maglone, Jazlyn Marshall, DeAndre Massie, Corbin Matysik, Sydni McCullough, Cora McDougal, Tylar McMath, Tyrikq McMath, Grayson Meade, Ashley Meadows, Caelyn Medley, Teona Medley, Luis Mendez-Puga, Lily Mohundro, Landon Moit, Emma Moore, Sulayman Moore, Nevaeh Morris, Gabriella Murray, Gregory Nesby, Isabella Newingham, Jessica Nguyen, Jalina Owens, Edwin Pacheco Santiago, Davis Pena-Vasquez, Lex Peterman, Rylie Peterson, Aubrey Pobst, Brian Prchal, Julie Price, Morgan Reed, Taraji Riley, Kierston Rivers, Alaiza Robinson, Alexander Rodriguez, Evelyn Rutledge, Carlos Salas, Kelita Salinas Perez, Nathaniel Schafer, Cooper Seabaugh, Harry Sloan, Braden Smallwood, Richard Stephens, NaRiah Stokes, Alexander Street, Devarion Taylor, Phallon Thomas, Ja'Taiveon Tompkins, Aubree Turner, Tadaja Watson, Rylee Webb, Collin White, Connor White, Layla White, Damarien Williams, Khalil Williams, Lilu Williams, Lillie Zalite.
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