Blanchard Elementary School 1st quarter

A Honor Roll
4th grade: Aryana Boyer, Layla Burgfeld, Jaidyn Close, Alena Copeland, Kolby Cunningham, Mason Easley, Pippa Felty, Gavin Garbett, Evan Hall, Lola Karlish, Brylee Loyd, Asia McClard, Kaylie McReynolds, Addison Pate, Kaia Poole, Emilei Sterling, Cameron Watson, Raeden Woodring
3rd grade: Rylee Anderson, Emery Armstrong, Landen Best, Ethan Busch, Nicholas Busch, Jordan David, Tatum Frick, Maci Gray, Nevaeh Green, Eriyanna Holleman, Carter Jones, Cassidy Kindle, Kaden Lage, Caelyn Medley, Lucy Mills, Lily Mohundro, Sulayman Moore, Isabella Newingham, Natalie Nicholson, Jalina Owens, Nikolai Patalano, Lilah Pattengill, Cameron Primm, Evie Rutledge, Lili Sadler, Addison SOwen's, Dalyia Sides, Zai’Leigha Thomas, Caedi Vails
B Honor Roll
4th grade: Charley Achter, Saja Alanazi, Demond Andrews, Marley Driskell, Zion Edmonds, Jacob Easley, Fletcher Everett, Elizabeth Huffman, Trimareon Lee, Eric Martin, Iquise McClung, Jordan Merciel, Mariah Oates-Cotton, Jayden Ramsey, Aaliyah Rose, Zoey Stiehl, Andrea Walstead, Gracie Wilson
3rd grade: Timothy Brown III, Te'Yon Carter, Trenell Clemons, Darrius Coleman, Haden Council, Malia Criddle, Clayton Cunningham, Lachlan Dow, Amris Ford, Alexis Gann, Shaymus Gray, Kaden Hale, Audriana Harris, Natalya Johnson, Kaden Kirleis, Johnathan Lockridge, Ashlyn Loyd, Jazlyn Marshall, Sydni Kennedi McCray, McCullough, Jaymin McGill-Hogan, Nevaeh Morris Lindsey Neumann, DaShon Payton, Patricia Poley, Jakarion Ray, Braxton Reynolds, Bryar Walker-Summers, Noah Warfield, Jalecia Whitaker
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