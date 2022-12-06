Learning briefs 6-12-22

The following students were named to the Spring 2022 dean's list at Central Methodist University.
Cape Girardeau: Anna Guinevere Geurkink, Cape Girardeau
Chaffee, Missouri: Carlie Reigh Milz, Chaffee
Frohna, Missouri: Josie Lynn Roth, Frohna
Jackson: Shaunna Lynne Mitchell, Renea Michele Schnurbusch,
Marble Hill, Missour: Tate Isaac Hanners, Jacquelyn Leigh Twidwell.
Oran, Missouri: Katelyn Elise Streeter, Oran
Perryville, Missouri: Jerome Michael Simpson, Emily Nicole Blyzes, Trenton Mark Gremaud, Valerie Kay Hotop, Brooke Lynn Komoromi, Alissa Michelle Oettle, Emily Ann Weekley, Madison Paige Berkbigler, Sierra Jean McAlister.
Scott City: Megan Elizabeth Flowers.
Sedgewickville, Missouri: Jacob Bradley Barks, Sedgewickville
Sikeston, Missouri: Keaton Tyler Fitzgerald, Shannon Lynn Coburn, Logan Groves, Aunna Leah Stone.
The following students were named to the Spring 2022 chancellor's list at the University of Missippi:
Jackson: Tyler Webb, Riley O'Neal.
Perryville, Missouri: Molly Myers, Londyn Lorenz.
The following students were named to the Spring 2022 dean's list at University of Missouri -- Columbia:
Altenburg, Missouri: Christopher M. Krewson, Benjamin G. Krewson.
Benton, Missouri: Madeline R Hulshof, Madison N Landeros, Molly R. Shively.
Burfordville: Adam James Koenig.
Cape Girardeau: Anna Rose Al-Sayed, Liam Alexander Arnzen, Kristen Delaney Barwick, Avery C. Bauer, Alaina Jo Baumgart, Lauren Elaine Boswell, Elise Caroline Bruenderman, Claire J. Bruenderman, Troy D. Carman, Hannah Katharine Church, Lorelai Isabelle Clubb, Taylor LeeAnn Estraca, Mary Danielle Foutz, Mia Lee Gates, Marcus Ellis Gibson, Erica C. Goodin, Sierra Ann Greaser, Andrea Elena Gutierrez, Drew A. Kasten, Matthew Corbin Kinder, Morgan Caroline Kluge, Hannah Taylor Landewe, Marisa Danielle Lanzotti, Savannah Addison Lavalle, Tanner William Logel, Grayson Robert Manalang Mueller, Jack R. Maxton, Sydney Jean McClintock, Kennedy Leslie McGhee, Deven Emmanuel Mueller, Andrew Ellis Noel, Matthew T. Nussbaum, Brandon Nicholas Pappas, Avery R. Perez, Tanner Douglas Peters, Luke Alexander Richmond, Savannah Grace Schorey, Colin Joseph Schumer, Elisabeth Marie Seabaugh, Thomas Jacob Taylor, Chetan Vanteddu, Samuel Jonathan Varnon, Sofia Pauline Voss, Andrew James West, Jane Anne West, Nicholas Allen Wimp.
Chaffee, Missouri: Grace Ann Knutson.
Frohna, Missouri: Anna L. Hoemann.
Jackson: Zachary Bleckler, Aaron J. Brown, Caleb A Dameron, Faith Autumn Dynneson, Nicolas Tyler Edwards, Katherine Olivia Emmendorfer, Jonathan Ray Friess, Emily Katherine Hawkins, Riley K. Jones, Jera Madison Kranawetter, Cole Brent Lee, Sophia Nash Ohmes, Andrew Cruz Perez, Ragan Grace Schlosser, Elizabeth Ann Steele, Abby Catherine Strickland, Taylor Dawn Tripp, Alexandra C. Tucker, Sydney Virginia Turner, Sydney Carlene Turner, Maddison Grace Walker, Madalyn M. Weber, Lacie Lilian Welker.
Leopold, Missouri: Emma Danielle Vandeven.
Millersville: Casey Lee Kester.
Oran, Missouri: Thomas Steven Crippen, Amanda Marie Gosche.
Perryville, Missouri: Joseph H. Baer, Sarah Brewer, Casie Marie Cooper, Dalton R. Duvall, Isaac William Ernst, Madelyn M. Green, Hanna G. Kakouris, Cara Marie Luttrell, Kora Kaeta Martin, Shannon Marie Martin, Kirsten Ella Robinson, Trevor J. Schnurbusch, Kalli Lenn Seabaugh, Sydney Alise Spears, Ethan P. Welker, John A. Wibbenmeyer.
Scott City: Isabella Marleen Bowers, Julia M Mirgaux, Paul C. Scherer, Gwenith Adele Tedder.
Sikeston, Missouri: Madison Beck, Grace Olivia Blanton, Connor S. Clark, Giselle Minerva Florentino Galang, Claire E. Hamlin, Jessica Rose Harmon, Rory Christine Jaynes, Jasmin Hiren Maisuria, Joseph C. Miles, Allison Jo Miles, John Thomas Myres, Ethan Price Presley, Selena M. Priggel.
Whitewater: Morgan Crutsinger, Lauren C. Crustsinger.