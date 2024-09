Learning briefs 5-27-18

Scholarships

John Paul "J P" Schuchardt of Notre Dame High School in Cape Girardeau was recently awarded a $460,000 United States Naval Academy scholarship.

Graduations

Fontbonne University awarded degrees and honors at its May commencement ceremony, held Monday, May 7, at Chaifetz Arena.

The following area students were honored at the ceremony.

Isabel Hotop, Bachelor of Science, Summa Cum Laude, of Perryville, Missouri

Kayla Winkler, Bachelor of Science, Summa Cum Laude, of Perryville, Missouri

Sherri McMillian, Bachelor of Science, Dean's Award, of Sedgewickville, Missouri

Southeast Missouri State University Dean's List

The following students have been named to the spring 2018 Dean's List at Southeast Missouri State University.

Advance, Missouri: Ethan Barr, Dakota Black, Dawson Mayo, Alicia Sullinger, Victoria Throgmorton, Dalton Wilson, Molly Wiseman

Altenburg, Missouri: Logan Meyr, Tayla Meyr, Laura Mueller, Luke Ponder, Natalie Schlimpert, Jacqlyn Sievers, Belinda Strack

Anna, Illinois: Adam Goforth, Noah Prater

Benton, Missouri: David Boden, Matthew Burford, Ashley Butler, Omar Campos, Baily Carlyle, Erica Carmack, Darwin Chatman, Joseph Coffee, Kama Collier, Jamie Glastetter, Anna Hughes, Anna Kern, Reece Scherer

Burfordville, Missouri: Hannah Sweeney

Cape Girardeau: Kieran Adams, Anton Aleksandrov, Caleb Ambler, Dayna Arthur, Cody Aufdenberg, Julie Aufdenberg, Aleshia August, Abigail Bailey, Jerry Ball, Jordan Bates, Brooke Baugher, Lawson Berry, Shannon Beussink, Bailey Bliss, Anthony Bono, Tyler Brinkopf, Katherine Burchfield, Danielle Bushnell, Ian Cameron, Lydia Cameron, Tiffani Castelli, Erica Chastain, Danielle Childers, Paige Childs, Sabit Chowdhury, Emily Cieslewicz, Brandon Coffman, Jacob Compas, MacKenzie Dambach, Racheal Davis, Raleigh Davis, Skylar Deimund, Melanie Dockins, Lily Dohogne, Kendall Donnerson, Brandon Drury, Alexander Dunn, Lamisa Rahman Ekhlas, Shannon Elvin, Faith Essner, Anna Estopare, Jesse Evans, Lisa Evans, Brandon Fisher, Christopher Francis, Molly Friedrich, Madelyn Gleeson, Susan Glisson, Alexis Graham, Robert Gramlisch, Stacy Green, Sarah Grover, Jesse Hankins, Miranda Hartline, Matthew Hayes, Jessica Hedrick, Danielle Helderman, Melinda Hellman, Lucas Helwege, Hannah Hembree, Caley Hennemann, Ceylon Herath, Abigail Hermann, Dylan Hill, Kevin Hill, Marlen Hoedebeck, Trevor Holland, Adrianna Holt, Calli House, Tyler Howard, Carly Howell, Jordan Huff, Zachary Hunn, Rachel Hutchcraft, Haley Hutchison, Garrett Jackson, Clorinda James, Chelsea Johnson, Gary Johnson, Jonathan Johnson, Sara Johnson, Moriah Johnston, Caleb Jones, Shayna Jones, Diana Kantchev, Heather Karnes, River Ketcherside, Austin Kight, Emily Killen, Triston King, Melissa Lam, Dillon Ledford, Jennifer Lee, Michelle Lee, Luke LeGrand, Marie Less, Timothy Lester, Camille Long, Hannah Lucas, Mackenzie Lynch, Amanda Madden, Jesse Mahan, Madison Marshall, Ann Martin, Molly Martin-Wiseman, Lauren Matlock, Lauren McClanahan, Kentavious McCollin, Connor McElfresh, Hannah McGill, Olivia McKinney, Tyler McLemore, Jacob Meadors, Jordan Melvin, David Mercer, Sue Meyer, Jerome Miller, Abigail Montgomery, Katherine Morris, Jade Mortimer, Hayley Morton, Morgan Murphy, Caleb Norman, Anika Nelson, Alexia New, Marissa New, Lillian Norman, Kaitlin Orr, Anna Palmer, Jacob Palmer, Dylan Peetz, Lindsay Peters, Nicole Peters, Renee Peters, David Pfeiffer, Karsen Powers, Gavin Pringle, Lindsey Probst, Conner Propst, Jack Redburn, Miranda Richards, Alexandra Riehl, Alyssa Robinson, Heath Rolwing, Levi Rutherford, Courtney Schlosser, Landon Schnurbusch, Jonathan Schumer, Cody Seyer, Megan Sheeley, Taylor Shivelbine, Jacob Siehr, Abbigail Sinn, Stephen Sladek, Megan Smith, Randi Spiker, Kaitlyn Staggs, Kylee Stevenson, Nicolette Szendzial, Candace Taylor, Keanna Theobalt, Haley Thomas, Joshua Thompson, Ashley Thornton, Adrienne Underwood, Walker Vancil, Roxanna Villasenor, Emily Voelker, James Waltz, Frank Watson, Amanda Webb, Lydia Webster, Kirstin Weinzetl, Taylor Welker, Kaitlin Welter, Jessica Westrich, Broedy Wheeler, Kaitlyn White, Amanda Wille, Sara Wiseman, Emily Young, Benjamin Yount

Chaffee, Missouri: David Baumgartner, Victoria Blue, Adrienne Eichhorn, Trenton Foeste, Hannah Glueck, Ryan Jobe, Rachel Nixon, Maggie Penrose, Hannah Seyer, Autum Simmons, Tana Tetley, Paige Tucker, Eryn Uhrhan, Lindsy Wikle

Friedheim: Madison LeGrand, Lance Rohde, Marissa Schamburg, Jarett Seabaugh

Frohna, Missouri: Christian Gray, Lauren Gray, Joseph Rice, Jacob Stueve

Glenallen, Missouri: Lucianne Blackwell, Taylor Lincoln

Jackson: Alexander Adelmund, Amanda Aiello, Hannah Aufdenberg, Jacob Aufdenberg, Crystal Bailey, Tyler Barks, Kaleb Barr, Andrew Bell, Holden Bequette, Halie Berghoff, Kali Beussink, Shelby Beussink, Jordan Brown, Lacey Brown, Lindsey Brown, Olivia Brown, Zachary Buchheit, Shawndra Burkhart, Hannah Campbell, Derrick Carpenter, Carlie Cattron, Aleah Cave, Kearsten Collins, Elizabeth Crader, Betty Crenshaw, Rachel Crites, Ty Crowden, Natalie Cunningham, Hannah DeLoach, Colby Devenport, Gabriel Dudley, Madison Eckley, Hannah Eddy, Adam Elfrink, Allison Elfrink, Jennifer Emanie, Alexis Engelhart, Jesse Essner, Anna Estes, Megan Eudy, Abigail Farris, Danielle Farrow, Taylor Feeney, Taylor Ferrell, Meghan Field, Matthew Fosse, Jessica Foust, Andie Fox, Caleb Friedrich, Lonett Galeski, Amanda Gassel, Christopher Gilliland, John Gilmore, Abigail Glastetter, Densen Glaus, Kailey Greaser, Kirsten Halter, Jennifer Hatheway, Emma Hemmann, Brandi Holzum, Brandon Hopkins, Skyler Hornbeak, Aaron Huber, Nicole Humphreys, Natalie James, Jordan Johns, Sarah Johnson, Braden Johnston, Evan Johnston, Madison Jones, Natalie Kayser, Kayla Keith, Abigail King, Lenzy Ladd, Thomas Landewee, Nicole Lawson, Jenna Little, Cody Long, Leslie Mata, Catherine Mayberry, Caylee McLeod, Spencer Mitten, Sarah Monteiro, Lori Moore, Hailey Mouser, Natalie Mueller, Austin Neumeyer, Alex Owens, Lydia Pensel, Ashlee Peters, Caressa Petot, Hannah Petzoldt, Zachary Raines, Alyse Randol, Phillip Reed, Amber Reid, Lauren Ryan, Matthew Schaefer, Curtis Schilling, Samantha Schnicker, Brendan Scholl, Tyler Schumacker, Taylor Seabaugh, Kathryn Sebaugh, Ty Selsor, Kaitlyn Shallow, Aslee Shovan, Emma Sievers, Alexander Skrob, Kayla Smith, Michael Smith, Taylor Smith, Trevor Smith, Wesley Smith, Megan Sprengel, Kyle Stedman, Morgan Stone, Jessica Teague, Robert Thomas, Geoffrey Todd, Hayley Toft, Bricela Trejo, Blake Trickey, Kyleigh Troxel, Sidney Upchurch, Kelcie Ussery, Kyndall Volkerding, Garrett Walker, Alexius Welker, Brent Werner, Molly Whitener, Mary Whitson, Sarah Wichern, Corie Williams, Amy Williamson, Haley Woods, Christie Wormington, James Wright, Lindsey Wright, Easton Wyatt

Kelso, Missouri: Stephanie Jansen