Honor roll: Cape Girardeau Central High School first semester

Cape Girardeau Central High School
First semester
A Honor Roll
9th grade: Landen Best, Is’Ryel Bridges, Makenzie Britt, Riley Britt, Ethan Busch, Nicholas Busch, Donna Cai, Ryanne Cauble, Elijah Cheek, Connor Crosnoe, Makenna Dougherty, Kegan Dunlap, Athiens Estacio Chasin, Connor Glueck, Josiah Greenwood, Tayven Hale, Isla Hammond, Alexandra Hogan, Alaina Honza, ArJay Jennings, Collin Kisat, William Lawrence, Clayton Long, Madison Lowrey, Miayanah Martin, Owen Mattes, Corbin Matysik, Karsynne McAlister, Jhordynn McClain, Elizabeth McClanahan, Caelyn Medley, Luis Mendez-Puga, Luke Merriman, Lucy Mills, Lily Mohundro, Annabell Morgan, Reese Nesler, Jessica Nguyen, Natalie Nicholson, Caroline Ogles, Aixtrid Olele, Koro Osiohwo, Lilah Pattengill, Lex Peterman, Heidi Probst, Emmry Robicheaux, Aubrey Roth, Hasan Roumany, Remington Rueseler, Karlis Ruz, Daniel Santos, Wyatt Segraves, Chloe Sheridan, Destini Smith, Rylan Smith, Dylan Voshage, Tobias Wade, Collin White, Connor White, Owen Winters, Tobin Withrow, Sian Yu.
10th grade: Charles Adams, Alyscia Baker, Grace Baker, Riya Baldwin, Solie Becking, Henry Bertrand, Alannah Bierbaum, Dylan Boyer, Makayla Brockmire, Layla Burgfeld, Riley Cockerham, Abigail Coons, Alena Copeland, Kolby Cunningham, Akitha Dias, Madilyn Dunham, Warner Durham, Gabriel Edger, Rita Feng, Corinna Fisher, Ariadna Flores, Sophia Gant, Edward Godbey, Katherine Godbey, Evan Hall, Jacarri Harris, Kylee Jones, Peyton Koch, Sydney Langston, Jasmine Loveless, Logan Margetta, Ella McGowen, Ayden McGuire, Mason Oliver, Yuliana Orellana-Peralta, Kylie Reavis, Maybry Shaver, Nala Smith, Aidan Snell, Michael Snider, Addison Suhr, Sarah Tillman, John Trueblood, Henry White, Jason Zhang.
11th grade: Safera Archie, Ava Austin, Reagan Borders, Hayden Bowers, Elizabeth Brunkhorst, Alexandrea Burgos, Noah Caldwell, Joseph Cao, Caden Chenoweth, Adeline Cook, Eliza Criblez, George Dean, Lillianna Dubs, Brenna Dunavan, Spencer Engelhardt, Phoebe Feng, Seth Ferguson, Kaleigh Fisher, Anna Fuller, Zea Grabel, Sophie Haggerty, Elisabeth Harder, Ava Harrison, Marley Hawkins, Heidi Hellwege, Zade Hickey, Isaiah Husky, Aleah Jackson, Mena Jackson, Helena Johnson, Zoey Johnson, Aurora Johnston, Hunter Jones, Reuben Kamau, Ava Knotts, Landon Koehler, Emily Marberry, Kelly Mattes, Harper McClard, Stephon McElmurry, Bruce Miller, Sydney Miller, William Miller, Stefany Miranda-Rico, Nathan Nelson, Vivian Nordin, Champman Ogles, Brume Osiohwo, Ximena Padilla Rivera, Kaleb Ramdial, Matthew Reed, Ava Rhymer, Saratoga Rich, Brooke Seabaugh, Kent Sheridan, Emma Smith, Jaathan Spain, Jacie Spooler, Sankriti Srikant, Chrislyn Steck, Ethan Stout, Annika Terrell, Aunicka Tumbleson, Lillian Weakley, Haylie Williams, Ilena Wilson.
12th grade: Jayla Adams, Haneef Ahman, Qadry Allen, Carter Armstrong, Cheyenne Austin, Zachery Babers, Jaeda Baldwin, Kayden Barry, Austin Belanger, Madelyn Bitter, James Borders, Cyrus Boxdorfer, Jacob Burnes, Don Cai, Maxwell Cairns, Aimee Caldwell, Hannah Chase, Kayona Cobb, Breyanah Coleman, Joseph Coonts, Connor Davidson, Harmony Davis, Dulina Dias, Delaney Dougherty, Warren Eanes, Cadence Easley, Hailey Edmundson, Wiley Edmundson, Mya Farrar, Drew Ferguson, Emily Floyd, Brianna Fornkohl, Jaydyn Frank, Nalaiya Furlow, Owen Gardner, Paola Gonzalez, Jada Gordon, Connor Gosche, Claire Greenley, Sienna Hahn, Leann Haines, Ellana Hale, Cameron Hamilton, Abigale Harder, Hayden Harris, Tracie Helm, Jaedyn Hethcote, Ashlynn Hickey, Amerah Hill, Caitlin Hill, Trinh Ho, Miles Huenefeldt, Ella Hukel, Tayshun Jennings, Tamra Jones, Lincoln Keirsey, Sahil Khot, Travis Klipfel, Sawyer Koch, Ava LaMar, Adyson Lincoln, Royce Liu, Dion Maatrijk, Aylin Maldonado, Emily Marriott, Michaela Mason, Dominic Mattes, Georgia Matukewicz, Savannah Matysik, Ashlyn McAlister, Katie McBride, Aaliyah Miller, Sydney Mizicko, Jennifer Morales Perez, Nevaeh Morris-Young, Brooklynn Moss, Harlem Newsom, Keegan Palmer, Blake Pardon, Isabella Pattengill, Deklin Pittman, Cadence Probst, Ava Ragan, Kiara Ramsey, Johnathan Rankin, Jordynn Rash, Zachary Rich, Sydney Ringwald, Allison Rivers, Nathaniel Roth, Jacob Ruebel, Garrett Schmidt, Muhammad Shaikh, Presley Sides, Azariya Smith, Garrett Snider, Luca Sosa, Gwenyth Speight, Phineas Theall, Landon Thorne, Bao Tran, Braelyn Umfleet, Piper Underwood, Aubrey Walker, Tabatha Walker, Julia Whitaker, Amariyah Williams, Janessa Wilson, Sally Wright.
B Honor Roll
9th grade: Violet Adams, Joudi Alshehri, Jayla Anderson, Rylee Anderson, Carmelo Andrews, Brandon Banks, Adrien Belcher, Alexsia Boyd, Ashley Brown-Carr, Katlyn Burton, Zachary Carter, Collin Chastain, Caleb Cox, Sully Cruz, Faith Daniels, Terrance Dorsey, Lachlan Dow, Stephen Ewasko, Dornasia Ford, Lauryn Frank, Jesus Gabriel Jose, Robert Glendenning, Kailee Griffith, Eliana Hammond, Audriana Harris, Lena Hart, Elle Henson, Mario Hernandez, Brice Huenfeldt, Ashlynn Hunt, Jaymyia Ivory, Khamya Johnson, Niyah Johnson, Kaden Kirleis, Ngoc Le, Legend Lewis, Mason Lucus, Fisher Matty, Cora McDougal, Tylar McMath, Kaitlyn Miller, Justin Murillo, Jalina Owens, Titus Pippins, Chrisean Pullett, Morgan Reed, Kierston Rivers, Audrina Roach, Charity Robinson, Alexander Rodriguez, Marionna Rowsley, Carlos Salas, Dalyia Sides, Pandor Smatilova, Aubree Turner, Jamison Wagganer, Ashton Williams, Lilu Williams, Mya Wilson, Quintyn Wunderlich, Skylar Wyatt.
10th grade: Hadi Ahmad, Sami Alam, Judith Ambrosio-Lorenzo, Brylee Bockhorst, Ellie Bruenderman, Zander Cain, Allie Cairns, Brennex Carroll, Joseph Charlton, Maria Claussen, Abbigail Cowan, Eric Delgado, Zachary Dowdy, Jacob Easley, Braeden Edginton, Gannon Edwards, Elaina Fayyad, Mary Flores, Sydney Ford, Sahal Ghaffar, Aubrey Giannini, Tyriah Gibbs, Finnegan Gorman, Camden Graham, Nataly Guardado, Joseph Hamlin, James Harder, Jason Harris, Aubrey Hethcote, Sarah Higgins, Jacob Holloway, Jaidyn Johnson, Lucian Johnson, Ja’Lecia Jones, Kimandray Jones, Vaythan Kandiah, Joseph Keirsey, Isaiah Lee, Trimareon Lee, Alex Madlock, Danika Marriott, Kaylie McReynolds, Kevin Miles, Goliath Morris-Young, Amelia Moyers-Warren, Kristian Murdock, Sawyer Musselman, Kasyiah Neighbors, RayneLei Oseland, Nancy Paul, Scott Porche’, Jayden Ramsey, Kennedy Ringwald, Gabrielle Schafer, Ryan Slinkard, Nevaeh Sloan, Chloe Smith, Katelyn Southard, Olivia Spratt, Tabor Stausing, Jakob Stepp, Emilei Sterling, Khalida Sumbal, Gabrielle Talley, Taylor Thomas, Hope Tillett, Cameron Watson, Parker Young.
11th grade: Josiah Armstrong, Joseph Arrington, Samora Baldwin, Nevaeh Barton, Shonise Bellamy, Mashyla Blankenship, KeyShawn Boyd, Joseph Breeding, Angelo Brooker, Aiden Brown, Hadley Browne, Kenadi Burgin, Mia Callinan, Breijon Clemons, Briley Clemons, Gwendolyn Cleveland, Janssen Coonts, Lillian Daugherty, Ashley Delgado, Gauge Dickey, TySeanDre’ Edwards, Aubrie Erlbacher, Gwen Evans, Kaelin Flath, Iquise Gibson, Lizzy Guardado , Ethan Hagler, Tyton Hale, Thomas Hazard, Wyatt Hickman, Joshua Jump, Mason Kellison, Obreveous Lane, David Lange, Jamara Lebine, Kristopher Lilly, Zack Madlock, Aidan Mason, Layla Masterson, Mia Matrisotto, Obi McAdams, Christian McNew, Wyatt Means, Trenton Medlock, Anna Meyer, Maxton Pardon, Morgan Patrick, Cameron Patterson, TyJah Pattin, Deivin Peralta-Salinas, Ayonna Pilgram, Connor Poole, Jamie Pratt, Kamryn Rice, Portia Schmidt, Josiah Seabaugh, Keitreeona Shannon, Westley Shockley, Madison Smoot, Blayne Sterling, Azhyda Wilkerson, Jonathan Williams, Aaliyah Young.
12th grade: Avery Alexander, Raquel Ambrosio-Lorenzo, Nora Austin, Corran Baker, Micah Barton, Julie Beasley, Jazmyne Brown, Kamron Brown, Cinnthia Carrillo Natibi, Seily Carrillo Natibi, Isrrael Ceja, Donna Clark, Bre’shon Davis, Liliana De Leon Tavarez, Gideon Garrett, Lauren Harder, Trevon Harris, Cherlaya Jackson, Makiyah Johnson, Thomas Lowe, Davis Mills, Lindsey Millsaps, Will Moyers, Ethan Musgrave, Hayden Myers, Gavin Pittman, Keegan Pope, Elizabeth Proctor, Cam’ron Purdiman, Cooper Reeves, Chase Robers, Christopher Rodriguez, Indeeya Smith, James Smoot, Ali Taylor, Killian Themm, Skylar Vanamburg, Lahla Walker, Jefferson Walling.
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