Christmas carolers sing Christmas songs while waiting for the tree to be lit Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

The Jerry Ford band plays Christmas favorites Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

The Frey family poses for a photo before the tree lighting Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

The Potter family smiles for a camera while waiting for Santa Claus to light the tree. Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Christmas carolers sing Christmas songs while waiting for the tree to be lit Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

The Jerry Ford Band plays Christmas favorites for all to hear and enjoy during the Downtown Cape tree lightning. Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Children sit and wait to see Santa Claus light the tree Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

A child tries to catch the snow on his tongue Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Children wait to see Mrs.Claus and Santa Claus light up the Christmas tree Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

The Adelman family gather for a photo in the cold Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Jaxon Pequeno makes a smore at the fire pits during the Christmas tree lightning Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Children wait to see Mrs.Claus and Santa Claus light up the Christmas tree Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Mrs. Claus and Santa Claus press the button to light the downtown Cape Christmas tree Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Mrs. Claus and Santa Claus talk to the audience before lightning the Christmas tree Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Old Town Cape's sixth annual Christmas Tree lighting was held on Friday, Nov.29 Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Old Town Cape's sixth annual Christmas Tree lighting was held on Friday, Nov.29 Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com

Alyssa Lunsford-Stevens ~ alunsford@semissourian.com