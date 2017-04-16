Cape Girardeau Central Middle School 3rd quarter
Sunday, April 16, 2017
Cape Girardeau Central Middle School
A Honor Roll
5th grade: Naomi Abraham, Kylell Anderson, Zoie Anglin, Carson Baudendistel, Terriah Beal, Brennan Beard, Morgan Birchfield, Pierce Bisher, Cody Brennecke, Louel Andrei Canzon, Lydia Cao, Gabrielle Carter, Jolie Chaney, Joseph Class, Truman Clubb, Avery Criblez, Johnathan Crouch, Gibson Curtis, Evangel Cutrell, Carson Davis, Serenity Davis, Emilie Dickson, Keegan Dover, Wyatt Dover, Markeyciah Egson, Ethan Evans, Bryan Fabian, Jessie Feng, Adrian Fox, Tyler Gonzalez, Libby Gorman, Celeste Gutierrez, Grant Harkins, Ra'Janae Hicks, Zachary Hodges, Nya Holloway, Kelton Horrell, Averie Huff, Brooke Huggins, Dalijsha Jackson, Jillian Jacobs, Layla Jones, Hattie Judkins, Alex Keown, Marissa Kight, Gabriella Knupp, Avery Koehler, Lauren Ludolph, Bingyi Luo, Cameron MacCubbin, Chloe Mays, Edyn McAllister, Blayne McCullough, Anne McDougal, Roman Montoya, Jayse Moore, Grace Morgan, Vivian Moser, Ka 'Zyrion Murray, Katelyn Neikirk, Kyleigh Nickell, Lucian Nordin, Shianna Park, Bethany Parsons, Sakairi Peters, Madison Phelps, Emma Popp, Amiyah Porter, Anne Prince, James Pyles, Griffin Rieger, Addison Ringwald, Devin Rose, Christopher Rushing, Katlyn Scarborough, Phoenix Schmidt, Emerald Scott, Madalyn Seabaugh Reed, Sarah Shaheen, Emoree Shepard, Karissa Shockley, Maicee Sides, Taylor Sides, Aaliyah Solis, Leila Stigers, Coen Stinson, Leah Stout, Zoe Tackett, Jaylynn Terry, Trynity Vanek, Anshula Vanteddu, Maxwell Vogel, Natalie Voshage, Tori Wade, Benjamin Wagganer, Brandon Webb, Brooklyn Willey, Bryce Williams, Mark Williams, Kierra Womack, Justice Wren, Yan Feng Zhang.
6th grade: Blake Allgood, Zayden Amick, Addison Ank, Kalee Armstrong, Danielle Austin, Emma Berck, Zachary Borowiak, Sydney Britt, Adalia Brune, Brady Brune, Kathryn Buckley, Samuel Cairns, Lindsey Caldwell, Alana Cannon, Hailey Cook, Skyler Cook, Tad Couch, Macey Crain, Carter Crosnoe, Tyreese Curry, Halen Dade, Anna Daniel, Caitlin Dilley, Katelyn Dowdy, Demi Drum, Dylan Dush, Jacob Easley, Ella Ferguson, Gema Figueroa, Eann Gardner, Tahlesa Garmon, Isaac Geiser, Gabriel Goodin, Ella Haggerty, Isabella Handal, Grace Hartline, Lillian Huffman, Manya Johnson, Riley Johnson, Myra Jones, Karly Kirleis, Cody Le, Isabella Lineberry, Connor Locke, Allanah Long, Jacob Lutes, Allison Majors, Olivia Majors, Hafsa Manzoor, Michael McKinley, Noah McRaven, Kevin Mendez, Camaron Miller, Trisdon Miller, Desirae Mohammed, Taj Morris, Jennifer Nava, Amber Nunn, Elizabeth Patrick, Christopher Price, Cole Proffer, Kadence Rhymer, Kolten Ritter, Emma Rivers, Janika Roberts, Betsabe' Rodriguez, Mohamad Roumany, Joseph Roupe, Devin Rowe, Crystalanna Rucker, Paxton Schiwitz, Addison Seabaugh, Jaedan Seabaugh, Ellie Shaffer, Lela Smith, Maddix Sneed, Reagan Snider, Landon Southard, Titus Stokely, Mira Themm, Bryson Thomas, Omaryee Thomas, Aslyn Titus, Jeremiah Todd, Kara Torbet, Sidney Tovar, Jeffrey Turk, Ava Walley, Sydnee Williams, Da'Kauri Wooldridge.
B Honor Roll
5th grade: Kimora Aldridge, Prosper Anton, Noah Armstrong, Neleh Ayers, Da'Saan Baker, Joslynn Banks, Alexandra Barajas, Ja'Kiyah Beal, Corey Bloodworth, James Blue, T'Kyra Bowen, Ja'Nya Brand, Kayle Brockmire, Martez Brown, Kensington Bucher, Nashayla Burton, Jaylen Carter, Jayla Carter-Long, Laconda Cayce, DeVada-Ashley Cole, Amara Combs, Lauren Concho, Madison Conrad, Zane Coon, Chayden Cross, Adan Cruz, Zoey Cunningham, Dominic Dalton, Ketavion Dixon, Evan Dunham, Ivan Edwards, Kami Eubank, Pearl Faulkner, Zalaya Flowers, Ja'Navia Flye-Sadler, Joshua Foster, Virginia Franklin, Alivia Garmon, Avery Garrison, Allison Gibbs, Mya Gibson, Jeremiah Gilbert, Ryanne Goodman, Koleton Gore, Dillon Graham, Matthew Griffin, Myrah Grishom, Vincent Gruber, Maddox Ham, Akyrian Harris, Chassidy Harris, Ariel Hartline, Jacob Higgins, Landon Hill, Madison Hopper, Ellie Huffman, Zareyah Jackson, Ty'Zhonai Jenkins, Jakahran Johnson, Vaquon Johnson, Izaiah Johnson, Kenneth Johnson, Khyren Joseph, Amanuel Kinder, Grace King, Brandon King, Trevor Kneezle, Evan Kurtz, Devan Kurtz, Khymbreighlah Kuykendoll, D'Marcus Lashley, Firstname Lastname, Draven Lawhorn, Parker Ledure, Davia Lee, Nietzsche Louis-Jeune, Citlaly Maldonado, David Mansfield, Peter Matrisotto, Alexis McCartney, Jayonna McClure, Tiara Mcgill-Hogan, Dakota McGuire, Trenton Merciel, Elizabeth Meshell, Meredith Moser, Tamari Nunley, Sky Lei Oseland, Chloe Ozment, Hanssell Padilla Varela, Brandon Peltz, Gracie Powers, Beautiful Pruitt, Asher Rau, Cole Retherford, Dante Rhymer, Natalie Rinda, Kayden Roberts, Jazmine Robinson, Karissa Robinson, Linda Rodriguez, Kevin Rodriguez Guardado, Blake Sample, Bree Sanders, Alexis Skinner, Connor Smith, Kate Smith, Malachi Smith, Trenton Smith, Xander Stausing, Brydan Steck, Travell Steele, Alaysia Tate, Ajiah Terry, Wyatt Thomas, Olyvia Thomas, Sterling Tompkins, Malakye Walls, Shaylynn Watkins, Ashlin Wilkins, Colton Williams, Kenneisha Williams, Tyson Williams, Torrence Williams, Kelsie Williams, Valerie Williams, Samantha Wilson, Gavin Winkler, Jackson Witvoet, Caleb Wolfe, Hailey Womack, Bradford Woods.
6th grade: Noah Adams, Rayshun Adams, America Anceno, Shamariah Anderson, Halle Andrews, Katrina Barton, Alayiah Bays, Ella Berry, Haley Biester, Perry Blattner, Edward Boaz, Lennon Bollwerk, Talia Bowman, Maurice Boyd, Addison Brunkhorst, Amya Burton, Audes Burton, Joshua Butler, Parker Carnell, Marquecc Carter, Evan Cheneler Judkins, Amaris Chicora, Kelsie Cleek, Rozelyn Cookson, Peyton Coonts, Liliana Correa Salinas, Lupita Correa Salinas, Conner Cox, Trafton Crow, Morgan Diamond, Jasmine Dickey, Baillie Distefano, Kalaiya Dixon, Keontae' Dixon, Alexander Dockins, S Dombrowski, Carolynn Dunne, Marshall Eaves, Sadie Estes, Chandler Farless, Christina Fitzsimmons, Abigale Ford, Jacob Ford, Trevor Freeman, Ryan Gafford-Nabors, Amiya Garmon, Michael Garrett, Ethan Gittemeier, Kendra Goodman, Breauna Gordon, Johnathan Gruber, LaKymbria Hall, Lauren Hamby, Jonny Hankins, Brandon Harding, Mariah Hare, Christopher Harris, Nivea Harris, Jessica Haynes, Taylor Hendrix, Dylan Henson, Landen Hiett, Kendall Holloway, Taylor Horton, Antwone Johnson, Kristen Johnson, Lamera Johnson, Dayton Jordan, Toby Kester, Danielle Lanier, Tyra Lester, Onna Logsdon, Christopher Madden, Kaylin Maney, Demarius Mathies, Clayton McClard, Tyshawn McIntosh, Makenzie Medley, Brandon Milian, Devin Monahan, Jeremiah Morris, Quazerious Murray, Nevaeh Nance, Amarayon Neal, Samuel Nelson, Glen Nesby, Alyssa Park, Rodney Patterson, Trenton Patton, Da'Nessyah Pearson-Hudson, Jason Perez, Alexander Rich, Tania Rodriguez, Elizabeth Ross, Delandric Rucker, Barry Russell, Kaden Sample, Benjamin Sanders, Nailah Scales, Levi Schafer, Peyton Schlick, Ryan Seabaugh, Mallory Sheehan, Gabriel Shelton, Daniya Simpson, Makenna Simpson, Kylie Sissom, Tabitha Slinkard, Trinity Slinkard, Madison Smith, Tristan Smith, Meshala Southerland, Adam Sparks, Dominic Steger, Noah Sterling, Chloe Street, Barrett Swan, Mackenzie Thomas, Lakenzie Tipler, Rashard Townsend, Ty'Zharia Twiggs, Broznin Veal, Ava Vogelsang, Brayden Volkerding, Emonie Wade, James Webb, Rebecca Weissinger, Jaron Whitaker, Alyssa Williams, Zoie Elizabeth Winder, Brakia Woods, Tomas Zuniga.